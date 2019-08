Se niega a ser remplazada la maestra de El Chinal

Mocorito, Sinaloa.- Después de tantos años trabajando como maestra en la primaria Teófilo Noris, de la comunidad El Chinal, en Mocorito, y a solo cuatro años de su jubilación, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) está considerando el cambio de la única docente que ahí labora.

Esto puede ser posible a que Carmen Ochoa Romo fue quien denunció ante medios de comunicación las condiciones de trabajo en las que se encontraban ella y sus alumnos.

Carmen Ochoa Romo, maestra de la primaria, expresó que no se le ha notificado su posible cambio de escuela. “No se me ha notificado en ningún momento, pero ya me enteré de otros compañeros que los van a sacar de su centro de trabajo para mover a otros, eso no se me hace justo”, dijo Ochoa Romo.

Aseguró que la información que ha dado a conocer ante medios de comunicación ha sido cierta, donde menciona que la Sepyc nunca ayudaba, así como tampoco el jefe de Servicios Regionales, Lizandro Sillas López, y de igual manera el presidente municipal Guillermo Galindo Castro.

“Tenía que hacer algo yo para poder que arreglaran esa escuela, si iba a seguir funcionando, y si no, que me hicieran otra en otro lado”, citó.

Comentó que no sabe qué pasará con ella en caso de que le llegue la notificación, pero que no está dispuesta a entregar la escuela. “Ya hice todo lo posible por que la arreglaran, además que llegó un apoyo económico muy bueno, se le invirtieron buenos materiales para la construcción, y ahora sí, como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja”, dijo.

Puntualizó que buscará la manera de hablar con la supervisora Gladys López González, porque considera injusto este hecho.

Sinceramente, voy a pelear, me quedan cuatro años solamente”, citó.

Resaltó que pese a todas las dificultades para impartir clases, ella cumplía con su responsabilidad de trabajo. “Cómo es posible que todo un ciclo escolar me la llevé afuera de la escuela lidiando con animales como los moscos, culebras, moscas, sin mencionar el calor que no se soportaba al finalizar el día, por las mañanas el frío, que ponían en riesgo la salud de mis alumnos, para ahora que digan que me van a quitar y que van a poner a otra”, dijo Carmen Ochoa Romo.

Esta situación tiene con dudas a la maestra, debido a que muchos alumnos se cambiaron a diferentes escuelas de la cabecera, y si éstos no regresan, la escuela puede pasar al Conafe, por contar con solo siete alumnos.

“De esa manera es como yo aceptaría un cambio, porque no tiene caso quedarme ahí, pero si es solamente para que envíen a otra maestra de la misma zona, no es justo”, finalizó Carmen Ochoa Romo, maestra de la comunidad El Chinal.