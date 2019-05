Se oponen a la instalación de una antena de telefonía

Angostura, Sinaloa.- Habitantes de Alhuey, Angostura hacen pública la inconformidad que tienen ante la instalación de una antena de telefonía que prentende instalar una empresa particular en pleno centro de la sindicatura, por tal motivo hoy por la mañana realizaron una manifestación.

Flor Galindo externó que ella vive muy cerca del lugar donde está planeada la construcción y por tal motivo, al igual que un grupo considerable de ciudadanos, se opone.

"Lo que dieron las autoridades municipales de Angostura fue una suspensión de obra, no la cancelación definitiva, por eso estamos aquí reunidos, para pedir que se cancele la construcción de esta antena de telefonía, ya que está entre las casas y las radiaciones que generará nos va a afectar a todos, sobretodo a nosotras las mujeres ahora que está tan de moda el cáncer de mama. Exigimos que esta obra no se haga en el lugar que tienen planeado, de hecho ya se juntaron alrededor de 200 firmas de la gente que está inconforme y pues estamos esperando una respuesta definitiva", expresa Flor Galindo.

Por su parte, Aurelia Sánchez resalta que este problema viene desde el pasado mes de febrero, pues ya empezaron los trabajos pero no están terminados.

"El sindico de Alhuey y la alcaldesa Aglaeé ya saben de este problema y que nosotros no queremos que se haga esta antena, incluso la presidenta ya mandó ciertos documentos que no estamos de acuerdo con ellos porque ahí dice suspensión, no cancelación y lo peor del caso es que para hacer esta antena no se le tomó en cuenta al pueblo y por tal motivo no sabemos nada de esta obra. Nosotros no estamos en contra de esta antena, que la hagan, esta bien, pero no en el centro del pueblo, a un lado de donde vive la presidenta municipal Aglaeé. Lo que buscamos con esta manifestación es que esta obra la saquen del pueblo, ya que en vez de beneficiarnos nos va a perjudicar a todos", afirma la profesora Aurelia Sánchez.

Francisco de Asís argumenta que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, hizo el compromiso con ellos de que esta obra se iba a cancelar y efectivamente le mandó un documento a los encargados pero de suspensión y no cancelación que era lo que se había acordado.

"Esto deja abierta la posibilidad de que más adelante se retomen las cosas y esta antena se siga construyendo. No estamos en contra de la antena nada más que no sea en ese lugar, el centro de Alhuey, rodeada de las casas. Además que la obra presenta una serie de irregularidades en cuanto a los permisos se refiere", asegura Francisco de Asís.