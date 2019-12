Se otorgaron tres permisos para la venta de alcohol

Guamúchil, Sinaloa.- Este año se otorgaron tres permisos provisionales de venta de bebidas embriagantes en el municipio de Salvador Alvarado y uno está por regularizarse en el giro de supermercado.

El titular de la Dirección de Supervisión y Normatividad en Sinaloa, Octavio Ruiz Fonseca, dijo que los casos que no cuentan con el permiso generalmente es porque falta algún documento o porque le falta la inspección ocular que se realiza previamente al otorgar un permiso provisional, porque se supervisa que no se tenga conflicto con los vecinos, que se opongan a la instalación de esos negocios o porque no ha acudido el solicitante y se encuentra en ese proceso.

La regulación de la venta de alcohol fue un tema abordado en sesión de Cabildo, luego que regidores expusieran los casos en las colonias La Insurgente y La Gloria, donde se reúnen bebedores afuera de los expendios generando molestias a los vecinos y transeúntes.

Ante esto el alcalde Carlo Mario Ortiz respondió que sí se tiene que hacer una modificación en el reglamento municipal, por lo que dicha propuesta se turnó como pasó punto a la comisión correspondiente para darle seguimiento a la revisión de negocios que expenden alcohol.