Se prenden los focos rojos en la Juvenil C

Guamúchil, Sinaloa.- El nerviosismo y la incertidumbre se ponen a flor de piel en el balompié municipal de Salvador Alvarado, esto debido a que la categoría Juvenil C podría no participar en el Campeonato Estatal de Futbol Benito Juárez, justa que está pactada para realizarse a finales del presente mes en Guasave.

Jesús Raymundo Acosta García, presidente de la competencia, argumenta que la Asociación Estatal de Futbolistas Organizados del Estado de Sinaloa, A.C. (Afoesac), que preside Carlos Octavio Lara Cebreros, les puso como ultimátum esta semana para que todos los equipos que participan en el torneo local paguen la debida cuota de afiliación, de lo contrario el selectivo alvaradense no podrá participar en el estatal, que dicho sea de paso, es uno de los más importantes que se desarrollan en el estado y en toda la República Mexicana, pues es de donde surgen los jóvenes con talento que son llamados por clubes de Primera División Nacional.

Cabe resaltar que los representativos que le dan vida al Torneo de Futbol Municipal de Salvador Alvarado categoría Juvenil C, edición 2018 Luis Fernando “La Parka” Mundo García, son Murciélagos-Muebles Simental, Centro de Formación Mike Higuera-Refaccionaria Los Mautos, Titanes del CBTis 45 y Águilas de la UAS.

Por el momento solamente un equipo es el que ha cumplido con el pago de afiliación, si los restantes no cubren el requisito en las próximas horas Salvador Alvarado no podrá participar en el Estatal y los muchachos se quedarán sin proyección.

Por cierto, Jonathan Armenta Melo y Miguel Ángel “Mike” Higuera son los estrategas del conjunto alvaradense y están negociando con el presidente de la Afoesac para que de alguna u otra manera dé la oportunidad de que la pandilla local sea tomada en cuenta.

Más información

Carlos Octavio Lara Cebreros da a conocer que la junta previa del Campeonato Estatal Benito Juárez se llevará a cabo mañana, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Afoesac. Interesados en participar deben estar puntual, tener su liga afiliada y pagar una cuota de 2 mil 900 pesos.