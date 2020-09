Se presenta mortandad en ganado de Cacalotita, Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Una crítica situación viven cerca de 15 ganaderos de las comunidades de Cacalotita y Batallón de Los Montoya perteneciente al municipio de Salvador Alvarado ante la muerte del ganado por falta de alimento.

A Aurelio Montoya se le murieron hace poco dos vacas recién paridas en las faldas del cerro en las cercanías con Cacalotita. Las crías se quedaron sin la leche que necesitan para un buen crecimiento y ser vendidas a un buen precio. Esta es la problemática que viven una decena de ganaderos.

En la visita a la comunidad, otro de los afectados, Carlos Montoya lanzó un llamado de auxilio a la Unión Ganadera en Sinaloa para que se les apoye con forraje a un precio justo. “No queremos dinero ni nada regalado lo que queremos es que nos den las pacas al costo que no hagan negocio con nosotros. No queremos dinero ni nada regalado lo que queremos es que nos den las pacas al costo y no hagan negocio con nosotros”, expuso.

Ante la mortandad de ganado que se está presentando desde hace 2 meses. El problema afecta a cerca de 15 ganaderos y se han muerto 10 vacas aproximadamente. Carlos Montoya y Aurelio Montoya expusieron con notable desesperación que debido a la falta de lluvia no hay alimento para las reses y no hay pastura, por lo que piden ser escuchados para evitar más mortandad.

A través de este medio hacen un llamado directamente a la Unión Ganadera, ya que dijeron que en las Asociaciones Ganaderas locales de Guamúchil no hay recursos para la compra de alimento. “Ahorita se está vendiendo la paca de 25 a 30 pesos, pedimos un precio entre 13 a 14 pesos para poder sostener los animales y si pueden hacerlo nomas está en que quieran. Para eso es La Unión, para que respondan a un caso de estos de que cuando hay sequía deben apoyar a los productores, ojalá puedan hacerlo”, expuso Carlos Montoya.

Aurelio Montoya señaló que desde hace mucho no tenían problema de falta de lluvia. “En el año 1960 no hubo pastura para el ganado, se tuvo que salir al Tigre y Palmitas, el milito se secó y se hicieron polvo y este año para allá va”.