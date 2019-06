Se proponen medidas fuertes para evitar la quema de soca

Angostura, Sinaloa.- Con el objetivo de dejar un precedente y evitar que se siga presentando el añejo problema de incendios en las parcelas de maíz ya trilladas, integrantes del Comité Municipal contra la Quema de Soca proponen tomar drásticas medidas en aquéllos que incurran en esta práctica.

Carlos Beltrán Astorga afirma que si se quiere acabar de tajo con la quema de soca deben de actuar de ya y establecer fuertes sanciones, que en verdad les duela a las personas para que no les queden ganas de volverlo a hacer.

Entre las propuestas que resaltaron durante la reunión está la de prohibir toda compra de maíz en mazorca, esté o no quemado, así como no permitir que los pepenadores entren a las parcelas a buscar lo que la máquina no pudo levantar.

Además cuando se presente la quema de soca ir al predio para levantar un acta y así llevar un registro de cuántos se han presentado y cuáles son reincidentes, pero sobre todo empezar una investigación para determinar si fue el propietario o el pepenador el que provocó el fuego, esto para analizar la posible sanción que se le aplicará en caso de ser hallado culpable.

El regidor Miguel Sotelo Camacho, presidente de la Comisión de Agricultura, tomó nota de todo esto y lo expondrá en la próxima sesión de Cabildo para su aprobación o rechazo.