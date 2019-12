Se quejan de los camiones foráneos

Guamúchil, Sinaloa.- La mayoría de los camiones de las rutas que parten del corazón de la ciudad, que van hacia comunidades serranas de diferentes municipios, se encuentran en mal estado. Según los pasajeros, algunos camiones en su interior emanan un olor desagradable, lo que causa una mala experiencia al momento de viajar.

La señora Lidia Padilla, quien frecuentemente utiliza transportes foráneos debido a que su trabajo lo demanda, informó que algunos camiones tienen muy mal olor en su interior y que están en pésimas condiciones, además destacó que cobran alrededor de 20 pesos, lo cual es muy caro para el mal servicio que éstos ofrecen.

“Están apestosos, yo me subo por pura necesidad, pero si, no la verdad es que no me subiera. Ahorita no tengo carro, por eso viajo en camión”, citó.

Detalló que los asientos están muy deteriorados y están muy sucios.

Estos camiones están para el yonke”.

La opinión de otra pasajera, la señora María Hilda Osuna, fue que le cobra 20 pesos el camión y que solo utiliza este medio de transporte cuando es necesario salir de su comunidad, en esta ocasión llegó a la ciudad de Guamúchil solo para acompañar a su nieta que cobró la beca que el gobierno le otorgó. Agregó que ella vive en la comunidad Ciénega de Casal, la cual pertenece a este municipio de Salvador Alvarado.

Por último, el señor Gabriel Félix Arredondo, quien viaja desde la comunidad El Rodeo, dijo que sería muy bueno que tuvieran una mejoría, ya que a él le afecta tanto el estado en el que se encuentra el camión, como el estado del camino. Cabe mencionar que debe recorrer alrededor de tres horas para poder llegar a este municipio y de igual manera para regresar a su hogar.

Agregó que el pasaje cuesta 80 pesos, lo que no es tanto, debido a la distancia. “El camión sale a la 1 y va a llegar allá hasta las 4 de la tarde”, citó.