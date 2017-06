Se quejan de que no les llega ni el transporte público

Guamúchil, Sinaloa.-Los habitantes de la colonia La Otra Banda de San Pedro se quejan, ya que no les llega el transporte público hasta allá, cuando se mete el sol es cuando mas les afecta esta problemática ya que tienen que caminar un largo tramo desde la entrada de la colonia para poder llegar a sus casas, y en ese tramo no hay lamparas que les alumbren el camino.

Fotos: Caleb Melendres/EL DEBATE

Otro problema que tienen es que no les llega suficiente agua, batallan mucho y el que no tiene tinacos y bombas eléctricas duran días sin el liquido vital, los habitantes cuentan con un panteón municipal pero no pueden acudir a el ya que está demasiado sucio y las autoridades no hacen nada por limpiarlo.

Últimamente también han tenido problemas de robos, comenta un habitante que hace poco les robaron a sus vecinos aparatos electrónicos como tablets y computadoras, hacen un llamado a las autoridades para que manden una patrulla a dar un rondín y así sentirse un poco más seguros.

A pesar de los diversos problemas que hay en esta colonia los habitantes dicen sentirse a gusto en sus casas y que dentro de lo malo siempre hay algo bueno que contar, sus familias y vecinos son los que están siempre para poder ayudarlos en cualquier situación que se les presente.