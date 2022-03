Se quejan diputados de expresiones machistas de regidor de Salvador Alvarado, Sinaloa

Sinaloa.- Como declaraciones “machistas” y “misóginas” fueron calificadas las expresiones del regidor del cabildo de Salvador Alvarado, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, por las y los diputados de Morena, PAS y PRI, quienes reiteraron aplicar un extrañamiento, una disculpa pública a todas las mujeres y conocer más del tema de violencia de género.

En la sesión de este martes de la Diputación Permanente, la diputada Juana Minerva Vázquez González, de Morena, calificó como reprobables y lamentables las declaraciones emitidas por el citado regidor.

“No repetiré sus palabras porque no merecen seguir teniendo eco, pero sí aprovecho esta tribuna para manifestar el total rechazo ante esa deshonrosa situación”, expresó.

Leer más: Imelda Castro, nueva integrante de la junta de coordinación política del Senado

Anunció que solicitará a la Comisión de Igualdad de Género y Familia del Congreso que emita un extrañamiento al regidor y se le solicite una disculpa pública.

“Son estas actitudes y expresiones en los espacios púbicos las que replican la cultura machista, misógina y discriminatoria que sigue cobrando vidas y lacerando dignidades en la vida privada de muchas mujeres”, aseguró.

En el mismo sentido se pronunció la diputada Verónica Bátiz Acosta, también de Morena, quien aseguró que “no es suficiente reprobar la declaración de este funcionario (Romeo Gelinec). Es necesario demostrar que vivimos tiempos de cambios caracterizados por la conquista de los derechos humanos de todos los grupos sociales, particularmente de las mujeres”.

La diputada Elizabeth Chia Galaviz, del PAS, aclaró que la opinión del mencionado regidor fue a título personal, y que el partido no comparte como instituto político.

“Lo expresado por unos de nuestros militantes no representa lo que en el Partido Sinaloense hemos venido luchando, no compartimos su ‘opinión personal’ y por eso, solicitamos inmediatamente que emitiera una disculpa pública a todas las mujeres, y le pedimos que en el desempeño de su cargo en representación del partido se abstuviera de emitir expresiones ‘personales’ las cuales no representa lo establecido en los estatutos de nuestro instituto político”, señaló.

Incluso comentó que el citado regidor ya hizo público un mensaje donde le expresa todo su respeto a las mujeres y reconoce el error cometido.

Leer más: Se rebelan regidores del PRI al avasallamiento de Morena en Cabildos; exigen sesiones públicas en Sinaloa

“El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, desde esta Tribuna, se disculpa por la expresión que unos de sus militantes, que a título personal emitió, y, reafirma su compromiso con el derecho de todas las mujeres a decidir sobre su cuerpo”, puntualizó.