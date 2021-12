Se recortará hasta un 20% del personal en la Japasa en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Con el año nuevo 2022 llegarán cambios de fondo en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa). El gerente manifestó el compromiso que tiene para sacar adelante la paramunicipal y atender las recomendaciones que ha hecho el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a todos los gerentes en la entidad: realizar ajustes en nómina y aumentar la capacidad de cobranza.

A partir de enero se habrá de hacer una reingeniería, una reestructuración, y será el recorte de personal una de las primeras acciones. Esto fue lo que informó el gerente Enrique Román Cruz Gastélum.

“La contadora ya está trabajando en eso. Se están revisando áreas y trabajadores que están siendo poco productivos. A través de ella me voy apoyar para hacer un ajuste en la nómina y al trabajador que no esté siendo productivo, que no lo ocupemos, sí vamos a hacer ese recorte.”

El gerente de la Japasa, Enrique Román Cruz Gastélum, respondió que se considera un recorte de personal entre un 10 a un 20 por ciento el próximo año, en respuesta a las recomendaciones del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, de que las Juntas de Agua deberán de hacer ajustes en sus nóminas como parte de las acciones que se necesitan para mejorar su operación.

El recorte podría aplicar en áreas con personal detectado como poco productivo, como en las operativas, principalmente.

Se informó que otras de las acciones que se planean implementar para mejorar las finanzas a partir de enero son dispersar un ahorro mensual a una cuenta especial, como fondo para tener asegurado el aguinaldo. Se va a continuar con la recuperación de la cartera vencida.