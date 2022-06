Se registra alto índice de jóvenes y niños que no leen en Sinaloa

Guamúchil, Sinloa.- Los cambios y comportamientos de la sociedad cada vez están a la vista y esto se viene reflejando en una sociedad que lee menos. Hay una amenaza que ha afectado el hábito de la lectura en las personas y se llama tecnología, comentó Romel Omar Báez Lugo, director de Cultura en el municipio de Salvador Alvarado.

El funcionario dijo que los jóvenes ya no leen, están trabajando de manera muy práctica en lo que a trabajos de escuela se refiere, es muy cómodo para ellos en un trabajo de investigación entrar al buscador, copiar y pegar, y con eso resuelven, ya no se investiga, no analizan y mucho menos interpretan textos.

Agregó que en realidad la tecnología vino a facilitarnos las cosas, e incluso hasta la formas de comunicarnos, tanto, que es un arma de doble filo si no se tiene el cuidado. Báez Lugo dijo que es un tema preocupante y que se tiene que actuar pronto. También señaló que en lo que corresponde al área de Cultura en el municipio ya está trabajando con los talleres de lectura, programa del Gobierno Federal, y ya se han visitado varias instituciones educativas para darle el seguimiento a la formación lectora.

El encargado de la biblioteca pública municipal en Salvador Alvarado, Óscar Carvajal Higuera, por su parte comentó que en lo que corresponde a la asistencia en la biblioteca va repuntando poco a poco, esto después que las clases y actividades volvieran a la normalidad debido a la crisis sanitaria por la pandemia, que duró dos años.

El bibliotecario dijo que las condiciones de las instalaciones para ir creando el hábito de la lectura son las adecuadas, que por día llegan un aproximado de 10 a 12 personas en busca de un ejemplar. Agregó que se les sigue dando la importancia a los círculos de lectura, para darle formación a los niños, terminó diciendo: “el que no lee no aprende”.