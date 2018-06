Se reúnen diferentes actores políticos y sociales con Aglaée

Angostura, Sinaloa.- La Casa Ejidal de la cabecera municipal fue testigo de un encuentro entre los actores políticos más sobresalientes de Angostura, en apoyo a los candidatos de la coalición formada por los partidos: PRI, PVEM y PANAL, Mayra Peñuelas, Alfonso Inzunza y Aglaée Montoya.

En presencia de una enorme mesa del presídium que reunió líderes políticos de ayer y hoy, se realizó un acto sin precedente en la historia de las campañas políticas.

El encargado de dar el mensaje de bienvenida a los presentes fue el presidente del Comité Municipal del PRI en Angostura, Héctor Hugo López Gaxiola, quien presentó a los dirigentes de los partidos que están sumados al proceso electoral. Por Nueva Alianza, Yanely Gasca López y por el Partido Verde, Ramón Burgos.

“Sabemos que cuando la gente se une, proporciona excelentes resultados en sus propuestas y en sus tareas, Angostura, ya está dando muestras, veo gente muchísimo muy importante, con mucha experiencia política”, manifestó el dirigente tricolor, el profesor Hugo López.

La candidata a diputada federal expresó su total apoyo a Aglaée Montoya, por lo que declaró:

“Aquí conmigo van a tener un aliada, Aglaée va a ser presidenta municipal con el apoyo de todos ustedes, con mucho respeto les pido a todos ustedes que se vallan con energía, sabiendo que vamos a ganar porque tenemos una buena estructura, porque tenemos buenos aliados, porque somos bien organizados, y porque aquí en Angostura estamos poniendo el ejemplo de unidad”.

El candidato Alfonso Inzunza aseguró que se ganará la elección y se recuperará al Municipio de Angostura.

No me cabe la menor duda, quién será la próxima Presidenta municipal, ni tampoco me queda duda, quién será diputada federal.