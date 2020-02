Se siente como pez en el agua en el Museo a Pedro Infante

Guamúchil, Sinaloa.- El señor José Antonio Valenzuela Meza se ha caracterizado por ser el vocero de la historia del ídolo del pueblo, Pedro Infante Cruz. Es el director del Museo a Pedro Infante, siempre con pasión y dedicación comparte a sus visitantes el conocimiento que tiene sobre las historias y películas del famoso ídolo del pueblo.

“Mi ilusión siempre fue de que hubiera un museo, me siento como un pez en el agua aquí, es algo que me gusta mucho algo, que me apasiona demasiado”, expresó con gran emoción el director del Museo a Pedro Infante, José Antonio Valenzuela Meza.

Regresando a tiempos atrás -entre 35 a 40 años-, el señor José Antonio Valenzuela cuenta que su mamá tenía en su hogar un almanaque donde se encontraba la figura del gran ídolo del pueblo, que el señor muy a menudo observaba, quedándole muy presente la imagen de Pedro Infante, así como también le contaba que lo conoció relatándole las anécdotas que en aquella época le pasaban, tal como las travesuras que llegó a hacer en su niñez y la humildad y la sencillez que lo caracterizaban.

Conforme pasó el tiempo, en sus inicios de trabajo en la radio XEJL, se le presentó la oportunidad de dar a conocer lo que él llevaba dentro, que era su admiración; fue como empezó a hacer programas de Pedro Infante, como concursos buscando la voz parecida, siendo así que fuera creciendo aún más.

Sergio Mario Sánchez, quien fue un pilar importante para el gran José Antonio Valenzuela, fue quien le presenta la oportunidad de darle parte de una comisión con la condición de que se hiciera un museo, encargándole así que fuera comprado por parte del gobierno para que fuera realizado el museo, convirtiéndose así en la exposición del gran Pedro Infante, quien fue un artista, cantante, charro y un motociclista, entre otras virtudes más que tiene este especial ídolo, expresando que el museo es el mejor, el más funcional de los cinco que se encuentran en el país. Aquí se encuentra la historia de Pedro Infante, la mayoría de las personas lo conocen como el artista pero pocos saben su vida.