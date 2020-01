Se siente la cuesta de enero en la población alvaradense

Guamúchil, Sinaloa.- Con el inicio del nuevo año también inicia una etapa de recuperación en la economía familiar y personal, la llamada cuesta de enero. La mayoría opinó “andar apenitas”.

EL DEBATE salió a la calle para conocer cómo se encuentran las finanzas de la población en la primera semana de enero. Uno de los lugares clave para conocer el impacto de la cuesta de enero son las casas de empeño. En consulta con el personal en turno se encontró que en la primera semana se sintió el cambio en los registros.

“Lo que más ha empeñado la gente son en tecnología, joyería, herramientas, pero traen de todo”, informó una de las empleadas de una conocida casa de empeños en el centro. Pero cómo impactan los gastos realizados en Navidad y Año Nuevo en la ciudadanía. Estas son sus respuestas.

“Yo sí estoy batallando porque gasté mucho en juguetes y ropa para Navidad. Ando limitada en gastos”, respondió la empleada Johana López. La misma respuesta tuvo el padre de familia Vicente López. “Ando más o menos, la verdad sí me endeudé con los regalos de mis hijos y nietos. Las quincenas se me van a ir en pagar esas deudas”.

La empleada Aurelia Burgos dijo: “Ando apenitas, como dicen, arrastrando la cobija, porque no alcanza con lo que uno gana. La voy a ir pasando pero no me voy a endeudar porque sale peor”.

Entre los ciudadanos consultados en el primer cuadro del centro encontramos también a quienes toman sus medidas para subir bien la cuesta. “Me programé bien, no tengo nada de deudas. En mi caso no me ha pegado”, dijo la madre de familia Sobeida Bernal, quien se encontraba de visita en la ciudad.

Xóchitl Sauceda expresó: “No estoy batallando porque no me fui de paso, a quienes les afecta es porque hacen gastos innecesarios”, señaló la madre familia.

El padre de familia Alejandro Castro destacó un punto muy importante: planear los gastos, que a él le ha permitido buenos resultados en estas fechas. “Me programé con las cuentas y ahorita no estoy batallando. Creo que la gente que le pega la cuesta de enero es porque gasta lo que no tienen”.