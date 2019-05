Se sienten olvidados por las autoridades

Guamúchil, Sinaloa.- Habitantes de la colonia Villahermosa, la cual está ubicada por la carretera que va a La Ciénega de Casal, a un costado de La Cuesta de La Higuera, se dicen olvidados por las autoridades municipales y por tal motivo le piden apoyo al alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez.

La señora Margarita Espinoza comenta que a las calles les hace falta una buena atención, pues desde el año pasado que sucedió la inundación quedaron en malas condiciones. Además argumenta que el alumbrado público es deficiente, pues hacen falta varias luminarias.

Varios habitantes coincidieron en que el alumbrado público es deficiente. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

“La verdad cada temporada de lluvias estamos con el Jesús en la boca de que no vaya a llegar algún huracán porque entonces sí nos ahogamos, nos inundamos por completo, ya que el río lo tenemos muy cerca y como no tiene cause toda el agua se desparrama y llega a las casas, tal y como sucedió el año pasado cuando al igual que Las Garzas a nosotros se nos metió el agua como medio metro a la casa, pero esto pasó porque le abrieron a la compuerta de la presa, eso fue lo que nos perjudicó, si no hubieran hecho eso nada nos hubiera pasado y fuimos varias casas las perjudicadas.

Creo que debido a eso se tapó la tubería del drenaje, pues desde entonces tenemos problemas. Recuerdo que cuando pasó la inundación vinieron los de la Japasa y según destaparon todo, pero seguimos con los detalles y en ocasiones el agua negra empieza a salir por las coladeras y registros de las casas. Como no queremos que este año se repita la historia le pedimos a Carlo Mario que nos eche la mano.

Lo bueno que tenemos es que el agua casi nunca falta y el camión recolector de basura para los días establecidos, además el kínder está cerca y también el pavimento de la carretera que va a La Ciénega”, expresa Margarita Espinoza.