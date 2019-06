Se sintió sola y por eso comenzó a cortarse

Guamúchil, Sinaloa.- La estudiante de segundo grado de secundaria comparte su historia desde que inició con la práctica de autocortarse en brazos y piernas, para que su mensaje sea escuchado por quienes en este momento lo hacen o han pensado en autolesionarse. “No lo hagan, busquen apoyo”, expresa.

La primera vez que se cortó utilizó la navaja de un sacapuntas para realizarse pequeñas lesiones en sus muñecas. Ese día estaba en el aula de la secundaria. Mientras la clase transcurría ella de manera discreta se cortó. Así empezó todo de “un de repente” que se convirtió en un año. La adolescente de 14 años cuenta por qué empezó a autocortarse, qué siente, por qué lo hizo y cuál es su mensaje para que nadie más incurra en esto.

Nadie sospecharía que la estudiante de 14 años, a quien llamaremos Claudia Montoya, de abultado pelo negro rizado, pestañas abundantes y una tierna sonrisa, es uno de los más de 10 casos de cutting que fueron detectados en esta secundaria. Después de tanto tiempo de intentar que Claudia nos compartiera su historia, hace días aceptó y nos citó en la secundaria donde cursa el segundo grado.

Al iniciar la charla nos contó: “La primera vez me dolió bien feo, pero por el mismo desespero que yo traía de no saber cómo solucionar las cosas, fue la única manera de solucionar, pero pues no es así. Lo hice en un momento que tenía problemas, me sentí triste y sola”. A partir de esa vez todos los días se hacía una cortada, dijo. Las señas de los cortes aún se pueden ver.

El motivo de su angustia, desesperación, que originó esa acción, fue porque la estaban acosando por el Messenger. “Un estudiante me amenazó por un problema que pasó con otra alumna, y el caso es que me dijo que no hablara porque si no me iban a quemar. Entonces cómo yo vi todo lo que sufrió la alumna a causa de ese problema con el compañero, yo no quería que me pasara lo mismo”.

Después de eso Claudia empezó a entrar en pánico, “tenía miedo, no salía ni a la calle. No hallaba cómo solucionar mis problemas”. En su casa no se daban cuenta porque se maquillaba. Hace poco les impartieron una plática sobre el tema de parte del Departamento de Programas Preventivos de la DSPyTM y ahí se les detectó, se realizó otra plática con los padres y se les informó que sus hijas se estaban autolesionando. Los casos se canalizaron y se les está brindando la atención correspondiente cada semana.