Se suma Angostura a la Rodada Ciclista Estatal de SEBIDES

Angostura, Sinaloa.- Dentro del marco del Día Mundial de la Bicicleta y buscando fomentar el uso de ésta como medio de transporte, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud, el Instituto Municipal de Deportes, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y el área de Ecología, con respaldo del presidente municipal, Miguel Ángel Angulo Acosta, se llevará a cabo la primer Rodada Ciclista Estatal Masiva, el próximo viernes 3 de junio.

En conferencia de prensa, la subdirectora de Desarrollo Sustentable, Nicté Loi Ceceña Romero, destacó que el objetivo principal es comenzar a hacer conciencia y crear una cultura de que la bicicleta también puede usarse como medio de transporte, “no solo es para recreación o deporte, si no que nos sirve para trasladarnos a diferentes lugares, además que no contamina, no requiere combustible y es bueno para el medio ambiente y la salud”, destacó.

Hizo el llamado a la población angosturense a sumarse a este importante evento que se estará llevando a cabo de manera simultanea en todos los municipios del Estado el próximo viernes 3 de junio, a partir de las 7:00 de la tarde.

Por su parte, el director de Movilidad de SEBIDES, Fernando García Arredondo, indicó que la movilidad sustentable es un tema muy importante que muchas ciudades del mundo lo han adoptado y donde la bicicleta se ha convertido ya en un medio de transporte, el cual es económico, ayuda en la salud y aporta mucho al cuidado del medio ambiente.

Destacó que este primer encuentro será un parteaguas para seguir trabajando para crear cultura sobre el uso de la bicicleta, “es importante atender el tema del cuidado del medio ambiente”, indicó.

Cabe mencionar que durante la rodada se tendrá la participación de los elementos de Tránsito Municipal y Cruz Roja, con la finalidad de brindar seguridad a todos los participantes en todo el trayecto de la ruta.