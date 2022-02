Se suman 85 nuevos contagios de Covid-19 a la región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Los contagios de Covid-19 en Sinaloa no ceden, y este día se agregaron mil 88 nuevos pacientes contagiados, cifras de las que no se escapa la Región del Évora, ya que este miércoles se presentaron 85 nuevos pacientes infectados, y a pesar de que la cifra el alta, las malas noticias no se hicieron presentes, puesto que no se registraron fallecimientos.

De los 85 nuevos casos positivos, 38 son de Salvador Alvarado, 46 de Angostura, mientras que el Pueblo Mágico de Mocorito fue el municipio con menos contagios, puesto que solo se agregó un nuevo paciente contagiado.

Por otro lado, en noticias favorables para la Región del Évora, se registraron 39 casos de éxito, es decir, 39 personas libraron la dura batalla contra el coronavirus. De esta cifra 16 son de Salvador Alvarado, 22 de Angostura y nuevamente en Mocorito únicamente se dio de alta a un paciente.

Hasta el momento en Salavdor Alvarado hay 133 casos activos y 23 sospechosos, Mocorito cuenta con 13 pacientes contagiados y 10 sospechosos, mientras que en Angostura se encuentran 51 activos y hay 11 casos por confirmar o descartar.