Se suman en Mocorito ex regidor y funcionarios del PAS al proyecto de Óscar Camacho

Mocorito, Sinaloa.- Cada día se van sumando diferentes personajes a la campaña de Óscar Camacho Rodríguez rumbo a la alcaldía de Mocorito por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este domingo se sumaron un ex regidor y dos funcionarios del Partido Sinaloense al trabajo del abanderado priista.

Esto viene a fortalecer el gran número de sumatorias que ha tenido desde hace meses el tricolor y su candidato del PRI de cara a las próximas elecciones. Importantes líderes de todo el municipio han estado engrosando la campaña de apoyo de Óscar Camacho rumbo a la presidencia municipal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Este día se sumaron al proyecto ganador el exregidor por el PAS Ramon Alonso Santillanes de La Majada, así como las funcionarias en la actual administración municipal, Ana Julia Payán Álvarez de Pericos y Yadira Valdez González, comisaría municipal de Caimanero.

Estas adiciones vienen a sumarse a la de otros prominentes liderazgos en antaño del partido sinaloense, como el ex candidato a síndico por Pericos, Romeo Soto, la comisaria de Recoveco “Pollita” Iribe, un conocido militante como Abraham Chaidez, la ex activista de MORENA en la zona sur de Mocorito, Mayra Lizbeth López, así como muchos ex síndicos y comisariados de la zona serrana de Mocorito.

A estos nuevos refuerzos al equipo de Óscar Camacho Rodríguez, están sumados y activando ya muchos otros liderazgos en la zona centro del municipio, dentro de diferentes sectores primarios de Mocorito.

Leer más: Comunidad indígena respalda a Liliana Cárdenas en su camino a la alcaldía de Salvador Alvarado