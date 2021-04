Se suman regidores y personas de otros partidos al proyecto de Alfredo López, en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Durante una rueda de prensa, Alfredo López Castro “Alfredín”, candidato a la alcaldía de Mocorito por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció que a su proyecto se suman síndicos de distintas comunidades, ex y regidores en turno, así como personas del PRI, lo que fortalece su proyecto para llegar al triunfo este 6 de junio.

Alfredo López Castro, comentó que su proyecto va creciendo y más gente está creyendo en él, lo que lo alienta para seguir trabajando para llegar a la silla presidencial de Mocorito.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dio a conocer que sigue trabajando y en lo que va de campaña ha recorrido alrededor de 170 kilómetros para escuchar a la sociedad, ver sus necesidades y comprometerse.

Quienes se sumaron al proyecto fueron: Heidy Sillas, regidora del ayuntamiento de Mocorito, Víctor Andrés Cuevas Favela, síndico municipal de Cerro Agudo; Beatriz Inzunza, síndica de Rosa Morada; Adrián Sánchez López, síndico del Valle, Enrique Flores Sepúlveda, ex director de Desarrollo Agropecuario; Alfredo Quiñónez Olivas, ex regidor, así como algunos ex regidores priistas.

En cuanto a las nuevas personas que se añaden al proyecto manifestaron que lo hacen porque existe un hartazgo por el abandono que ha tenido el Ayuntamiento, donde los han ignorado.

Leer más: Autoridades electorales en Sinaloa ya planean medidas sanitarias

Cabe mencionar que el síndico con licencia de Cerro Agudo, Víctor Favela Cuadras, rompió su nombramiento como integrante del PAS.