Se va el agua por las tardes en la colonia Militar de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- En una de las colonias de Guamúchil, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado, los vecinos reportaron que no cuentan con el servicio de agua las 24 horas del día.

Entre los límites de las colonias Militar y 15 de Julio, los residentes de la calle Teófilo Noris manifestaron tener problemas con el servicio de agua potable porque en ciertos horarios se batalla con el suministro. “Quien tiene bomba puede agarrar agua en el tinaco, pero quien no tiene no le sube el agua al tinaco”, explicó la madre de familia Verónica López.

Los vecinos no se explican por qué se les va el agua, pero sí se dijeron afectados. En la visita a la colonia se informó que no sale agua por las tardes y hay días que no tienen.

La queja de los vecinos consultados fue sobre el servicio de agua y no sobre el resto de los servicios, como el drenaje, la recolección de basura o el alumbrado público.

No se comentó sobre algún reporte que se haya realizado a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, para que se cheque esa situación.

Lo que se dijo es que probablemente el servicio está siendo racionado porque no se logra abastecer a todo el municipio durante las 24 horas y menos en esta temporada de calor, donde ya se presenta el problema de la sequía. El punto bueno es que hay buena iluminación, muy importante para la seguridad ciudadana.