Se vienen a bajo los proyectos de construcción de represos en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Ante la eliminación de apoyos y programas para la construcción de represos por parte del Gobierno Federal sin duda alguna la sequía se tornará más complicada en las comunidades altas de Mocorito, así como también para los ganaderos quienes no contarán con estanques a la mano que les proporcionen el agua para sus animales.

Enrique Flores Sepúlveda, director de Desarrollo Agropecuario en el Ayuntamiento, detalla que tenían en puerta importantes proyectos, de los cuales solo uno pudieron concretar que es el caso del represo hecho en Capirato, los demás se vinieron abajo por motivos de la pandemia que paralizó las cosas, pero la gota que derramó el vaso fue la eliminación de apoyos para los estanques de agua dulce.

“Estos cuerpos de agua son vitales para la ciudadanía y los productores pecuarios porque además de que nos ayudan a combatir la sequía al almacenar buenos volúmenes también generan una fuente de alimento, al sembrase ahí alevines que luego son sacados para el autoconsumo. Además, los ganaderos y todo aquel que se dedique a los animales de engorda tienen a la mano el agua y evitan que puedan morir de sed en temporada crítica”, indicó.

Dijo que han hecho muchas gestiones para lograr construir más represos en el municipio de Mocorito, pero lamentablemente estos programas de apoyo desaparecieron, sin embargo, están buscando de alguna u otra manera poder hacer más obras de este tipo, a que gracias a ellas, se garantiza el cuidado del suelo, además de que en tiempo de sequía, hay agua a disposición de quienes se dedican a la actividad ganadera y para las mismas comunidades.

“Nosotros accedíamos a hacer estas obras en programas de concurrencia con el gobierno, la antes Sagarpa que ahora es Saader y también era por medio de Conasa pero desafortunadamente los apoyos desaparecieron, incluso venía un concepto en el ejercicio del 2019 pero como no era de primera mano no se pudo concretar algo. No hemos podido hacer más represos en Mocorito porque desaparecieron los componentes”, afirma Enrique Flores Sepúlveda.

