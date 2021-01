Se visualiza de forma virtual todo este ciclo escolar en Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- El líder del SNTE Sección 53 afirma que pese a que ya se está aplicando la vacuna en contra del COVID-19, lamentablemente no se ve un pronto regreso a clases presencial en Sinaloa, esto debido a que los maestros no están considerados en la lista de las primeras dosis que llegaron y por tal motivo se visualiza que este ciclo educativo tendrá que culminar de manera virtual.

Fernando Sandoval también detalla que para ir analizando el retorno a las aulas se requiere que el estado esté en semáforo verde fijo, cosa que no se ha podido, pues constantemente se pasa del naranja al amarillo, o viceversa.

“Todo indica que este ciclo 20-21 tendrá que ser virtual en su totalidad, debido a que no hay condiciones para regresar a las aulas, ya que para ello se han manejado tres aspectos fundamentales”, dijo el líder del SNTE.

Uno de ellos es que Sinaloa esté en semáforo verde, y lamentablemente no se ha podido pasar del amarillo, incluso en ocasiones se retrocede al naranja”.

“Otro punto es que todos nuestros maestros estén vacunados para poder regresar en un eventual semáforo verde, digo eventual porque el maestro Alfonso Zepeda Salas ha declarado a nivel nacional de que para regresar, en donde haya semáforo verde fijo, confiable y estable, porque en sí las cifras son unas y la realidad otra, y eso lo vemos en los hospitales, pues tendríamos que estar vacunados, y lo lamentable de este caso es que los maestros no estamos considerados en la lista de las primeras dosis que llegaron, ya que no pasan de 120 mil, y de las cuales más de 80 mil se han aplicado, y si pensamos de que México tiene 126 millones de habitantes y si bien es cierto que los menores de 20 años no están incluidos, no se ve por dónde en un cercano tiempo podamos estar vacunados todos.

Además debemos de tomar en cuenta que cada persona necesita dos dosis, entonces se reduce a 220 mil mexicanos, pero hay que confiar en que pronto los maestros recibiremos la vacuna para ir viendo el posible regreso. Y el tercer punto es el tema sanitario de las escuelas y los salones”, citó el líder Fernando Sandoval.