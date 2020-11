Secretario del Ayuntamiento de Angostura se contagia de COVID-19

Angostura, Sinaloa.- Saúl Alfredo González Contreras, Secretario del H. Ayuntamiento del municipio de Angostura, dio a conocer que hace más de 12 días resultó positivo al COVID-19, pero por fortuna su estado de salud es estable y se encuentra en recuperación en su hogar.

Comentó que estará a la espera de las indicaciones de su médico para regresar a sus labores correspondientes, mientras tanto seguirá cuidando de su salud y la de los demás. "Yo estaré bajo resguardo en mi casa y no voy a salir hasta que me diga el médico, ya te puedes presentar no hay problema", señaló.

El funcionario expresó que entre los síntomas que presentó fueron dolor de cabeza y temperatura, mismos que lo alertaron para realizarse la prueba en donde salió positivo.

González Contreras, mencionó que por fortuna esta enfermedad no ha sido muy fuerte a como les ha pegado a otros ciudadanos ya que señala que no ha caído en crisis.