Secretario del Ayuntamiento de Mocorito responde y acusa al regidor Eduardo Sánchez Robles

Sinaloa.- El Secretario del Ayuntamiento de Mocorito, Noé Contreras Avendaño respondió al oficio dirigido a su persona de parte del regidor Eduardo Sánchez Robles, semanas después de que se suscitara la polémica por el manejo de "la caja chica" de parte de algunos funcionarios incluido el Secretario.

Contreras Avendaño lanzó una rotunda respuesta y acusó al regidor de tendencioso y malintencionado en su forma de "tratar los asuntos". Esto es parte de la respuesta que se manifiesta en el oficio dirigido al regidor Eduardo Daniel robles Sánchez, con fecha del 13 de agosto del presente año.

"Respondo a su oficio dirigido a mi persona fechado el día 26 de junio del presente año por instrucciones del Presidente C. Municipal Guillermo Galindo Castro en escrito dirigido el día siete de agosto del presente año. No le respondí en su momento porque no es una área ni decisión que me competa, en todo caso lo referente a la caja chica compete exclusivamente al C. Presidente Municipal con instrucción directa al C. Tesorero y ahí hubiese dirigido su documento".

Posteriormente el Secretario acusa al regidor de tendencioso y con una visión parcial y mal intencionada. "Más aún al referirse a nuestras leyes pues transcribes de esta manera en su escrito al artículo 12 de la Ley de Austeridad de Gobierno del Estado: No se dispondrá de partidas presupuestales destinadas al pago de servicios médicos privados para el personal de mandos medios y superiores y sus dependientes económicos".



A lo que el Secretario replicó que el regidor omite de manera deliberada anotar la parte final del artículo que a la letra dice: "Todo servidor público con independencia de su cargo o jerarquía tendrá derecho al mismo servicio médico general".

El Secretario del Ayuntamiento se dirige al regidor para invitarlo a reflexionar y de prioridad a lo más necesario en su desempeño como regidor, al referirse que atienda este rubro de salud en el cual como regidor queda mucho ha deber a los empleos de este Ayuntamiento.

Señalandole que por si no se ha preocupado por ello debe de saber que muchos de los empleados no cuentan con servicio médico mi medicinas, sobre todo a quienes brindan el vital servicio de recoger la basura de los hogares y que día a día están expuestos a enfermedades.

Finalmente se defiende de las acusaciones del regidor al responderle que estuvo en su derecho de sufragar sus gastos médicos y medicinas debido a su enfermedad crónica porque no cuenta con servicio médico; además de que ello fue consultado previamente con personal de la Auditoría Superior del Estado.

El funcionario principal cierra el oficio señalando lo siguiente al regidor: " Espero entienda cuál es su función como integrante del cuerpo colegiado y no como ejecutivo municipal me despido".