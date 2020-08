Sector Salud en Salvador Alvarado invita a seguir usando el cubrebocas

Guamúchil, Sinaloa.- El uso de cubrebocas no ha dejado de ser importante para combatir la propagación del virus, y de acuerdo a las medidas de seguridad el uso de cubrebocas es obligatorio para ingresar a diversos negocios, sin embargo, existen muchos jóvenes y adultos mayores que no lo portan, bajando la guardia ante esta actual pandemia, es por ello que Idelfonso Urías Cervantes, director del Centro de Salud, manifestó que si la gente no se protege y sigue bajando la guardia en la sana distancia requerida, el no portarlo y tratar de evitar el salir lo más posible, los contagios seguirán incrementando, por ello Urías Cervantes llama a toda la población alvaradense a tomar consciencia y seguir cumpliendo en la aplicación de protocolos que estableció la Secretaría de Salud con la única finalidad de evitar mayor propagación y que este letal virus siga arrebatando muchas vidas.

“Seguimos diciéndole a la sociedad que lo porte, aunque sea de cualquier tipo, lo importante es que se protejan, porque éste te ayuda a cuidarte en un gran porcentaje a que seas contaminado o que la persona que esté contagiada sea más leve el grado de viralidad, por eso es muy indispensable que la gente tome consciencia y se prevenga, porque ahorita no se sabe la sintomatología que da”, citó.

Asimismo, externó que si no hay necesidad de salir de sus hogares no lo hagan, y si salen, tomar en cuenta las medidas, porque al cuidarse cuidan a los demás.

Para concluir Idelfonso Urías Cervantes manifestó que ante cualquier emergencia que se presente de problemas, el Centro de Salud sigue abierto atendiendo dentro de todas las modalidades e indicaciones de la Coepris.