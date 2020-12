Sector ganadero de Mocorito vive una muy triste situación

Mocorito, Sinaloa.- El presidente de la Asociación Ganadera Local de Mocorito afirma que las cosas están muy críticas y el panorama no pinta nada bien en el sector, al no tener apoyo por parte de algún ente del gobierno, es por ello que muchos productores pecuarios están a punto de tirar la toalla y mejor dedicarse a otra actividad que les sea más redituable.

Juan Leonel Montoya Bojórquez, mejor conocido por muchos como “El Güerito de Potrerillos”, expresa que actualmente la ganadería está por los suelos, ya que no hay precio en la venta del becerro ni de la vaca, todo está derrocado y eso causa mucha desesperación e impotencia, pues no hayan cómo salir adelante ante esta adversidad.

“Muchos ya no quieren seguir con este negocio y tienen mucha razón porque no es redituable, no hay precio y además la pastura para estarlo manteniendo está muy cara, la paca de milo la están dando en 50 pesos”, comentó el ganadero.

Asimismo, agregó que los ganaderos están muy lastimados por lo caro que les dan todo y sus animales no valen, además hay mucha sequía y hambre en el sector, todo se nos ha juntado en este 2020 que nos tiene por el suelo, ya que tampoco hay algún apoyo y beneficio que motive a seguir adelante.

“Ya nadie quiere dedicarse a esta actividad, pues es una verdadera penitencia y tristeza la que se vive, ya que no hay dinero para comprar pastura y además le quieren comprar sus animales a un raquítico precio, así no salen las cosas, nos sentimos abandonados”, dijo Montoya Bojórquez.

Juan Leonel Montoya Bojórquez expresó que de seguir a la baja el sector ganadero, podría hasta desaparecer, debido a que no hay precio ni siquiera pastura.

“Así como están las cosas se está deshaciendo de todo para no batallar, ya que actualmente a muy duras y tristes penas estamos subsistiendo”, finalizó.