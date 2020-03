Esta es la forma de elegir pescado saludable

Guamúchil, Sinaloa.- Ante el alza en el consumo de pescado esta temporada, el área de Salud Comunitaria emite recomendaciones para identificar si el pescado que se adquiere es apto para el consumo.

La principal recomendación es acudir a las pescaderías que están socialmente reconocidas en nuestra ciudad. Principalmente las que están en el mercado municipal porque ahí es donde la coordinación de Salud Comunitaria mantiene vigilancia e inspección constante, informó el médico municipal de Salvador Alvarado, Édgar Neftalí Cruz Meléndrez.

Explicó cuáles son las características que presenta un pescado saludable. “Observar su consistencia, la textura de la lonja de pescado y sobre todo que el olor que sea característico al agua de mar. Pero si es un olor penetrante, muy fuerte y poco tolerable indica que el producto está en vías de descomposición o ya se descompuso; si la textura es muy blanda, gelatinosa o babosa no es un producto de buena calidad y el clásico ojito saltado es mala señal”.

Ante el incremento de la venta de pescado por la demanda que genera la llegada de la Cuaresma, el médico municipal hizo el llamado a los comerciantes y personal que maneja el producto a realizar su trabajo “como debe de ser”, dentro de la regla.

Acordarse que es para el bien de la salud de los ciudadanos y para ellos, para que se consuma producto de la región”.

Las condiciones en que se debe conservar el producto y el área de trabajo en los puntos de venta son: “manejar la limpieza con agua potabilizada, clorada. Que mantengan el buen manejo de los desperdicios y de las escamas cuando se están pelando los pescados, para que no proliferen las moscas y los insectos. El personal debe mantener constante aseo, remover con agua todos estos desechos del pescado que no son comestibles y retirarlos del área de trabajo para que no proliferen las bacterias”, explicó Neftalí Cruz.

El encargado de la salud en el municipio informa a la ciudadanía la importancia de acatar las recomendaciones para evitar daños a la salud. Detalló que las principales enfermedades que provoca comer carnes contaminadas, en este caso el pescado, son las gastrointestinales, como la diarrea e intoxicaciones alimentarias que producen vómitos repetidos y exagerados, cuya consecuencia es la deshidratación. Las personas más predispuestas a esto son quienes no ingieren los líquidos adecuados y quienes están más propensos a deshidratarse son niños menores de 5 años y adultos mayores.