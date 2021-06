Sectores productivos confían en próximo alcalde de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Algunos líderes de los sectores productivos del municipio de Salvador Alvarado opinaron sobre la relación que ellos consideran pueden llegar a tener con el virtual ganador de la presidencia municipal de las pasadas elecciones, Armando “El Iguano” Camacho Aguilar.

Miguel Alberto Angulo Valenzuela, secretario general de la Alianza de Camioneros de Carga en General de los Municipios de Badiraguato, Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, considera que tendrá una gran relación con Armando Camacho, virtual ganador de la presidencia de Salvador Alvarado.

“Es amigo, es conocido, se ha acercado con nosotros y el compromiso de él es apoyar en lo local, tanto a constructoras como en las alianzas, es el compromiso que se hizo y confiamos en su palabra”, mencionó el secretario general de la Alianza de Camioneros.

Manifestó que ha tenido contacto con él antes y después del triunfo, y el compromiso que hizo es tanto con los constructores como con las empresas locales, así como con las alianzas, en este caso, en el giro de la construcción, de la carga de materiales y carga de granos, que son las que realizarán el trabajo local.

“Ese fue su compromiso, confiamos en su palabra y estamos en estrecha comunicación con él”, dijo para finalizar Miguel Alberto Angulo Valenzuela.

Por su parte, el presidente de la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado, Salvador Alonso González Sánchez, dijo que esperan tener una muy buena relación con el futuro alcalde.

Mencionó también que ya han tenido un acercamiento con él anteriormente, “tuvimos una plática cuando era candidato, y es una persona que ya la conocíamos de mucho tiempo atrás, y es una persona seria, yo considero que vamos a tener una muy buena relación, la verdad, ya está muy interesado en todos los problemas que tenemos como ganaderos”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del Évora, Carlos Orduño López, comentó que espera que todo esté bien, que no tiene por qué ser diferente, pues cree que a todo gobierno le interesa que sus ciudadanos estén en perfectas condiciones.

Nosotros siempre buscamos el beneficio de nuestros socios, y deberíamos de hacer equipo”.

Al preguntarle si habló con Armando Camacho después de ganar las elecciones señaló que no, pero que espera en la primera oportunidad que haya poder hacerlo para reiterarle su confianza.

“Armando es una persona muy noble, el profe es un buen político, yo creo que va a haber un buen equipo entre nosotros, no creo que haya diferencias, no estamos para eso, no son tiempos para dividir, yo creo que son tiempos para sumar”, finalizó.

