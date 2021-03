Sectores señalan que ediles de Angostura deberían de aprovechar el tiempo para proponer

Angostura, Sinaloa.- Lamentable y desaprovechado el tiempo es como los sectores productivos calificaron el trabajo de algunos regidores del Ayuntamiento de Angostura, luego de que DEBATE diera a conocer las bajas cifras de participaciones y desempeño en el periodo 2020. Estos líderes expresaron que el municipio costero tiene necesidades, y que si trabajan en unidad, escuchando las necesidades de la gente, podrían surgir las propuestas.

Tal es el caso de Maricela García Sánchez, presidenta de la Asociación Ganadera Local de Angostura, quien comentó que su sector se siente rezagado porque no ha tenido apoyo por parte del municipio, ya que no tienen programas y precios justos de sus productos, por lo que pidió más atención del Gobierno. “Ocupamos gente que sienta, no que nomás que llegue a ocupar la silla, levantar la mano, cuando no siente dolor”, dijo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A los regidores les pidió que hagan lo que les corresponde, ya que para eso están representando al pueblo, tienen el compromiso de buscar soluciones y que los presupuestos caigan en los sectores importantes como el suyo, ya que produce y da de comer al municipio, estado y países del mundo.

Mientras tanto, Liliana Camacho Mejía, presidenta de la Canaco Angostura, expresó que los servidores públicos deberían de ser personas con vocación de servir, pero lamentablemente en algunos de los casos no toman con seriedad ese compromiso.

Destacó que en estos tiempos actuales existe la tecnología, en la cual pueden informarse de las necesidades que tiene la población angosturense y con lo cual pueden llevar propuestas que den beneficio. Resaltó que los regidores tienen comisiones de varios sectores de la sociedad, con los que deberían de hacer equipo para ver cuáles son las propuestas que pueden plantear.

Andrés Urías Urías, presidente del Módulo de Riego 74-1 en Angostura, dio a conocer que hace pocos meses acaba de tomar el cargo, pero en ese tiempo no ha visto ninguna iniciativa relevante.