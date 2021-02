Sedesol y municipios de Sinaloa preparan proyectos para Fondo de Infraestructura Social

Guamúchil, Sinaloa.- Ante el impacto que se prevé en los índices de desarrollo social en el Estado de Sinaloa a causa de la afectación que ha tenido la pandemia desde el año pasado, el Secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Ricardo Madrid, informó que se están buscando esquemas que permitan seguir apoyando a las familias a través de programas y con la dispersión del Fondo de Infraestructura Social que está próximo a recibirse para atender las principales necesidades de la población.

Ricardo Madrid detalló que se sostuvo una plática con la presidenta municipal de Salvador Alvarado para revisar cuáles son los temas prioritarios en materia de servicios públicos y servicios básicos de los hogares para enfocarse en que los recursos que se reciban el fondo infraestructura social sean en ese tipo de acciones, en las zonas que más lo necesitan y que están marcadas como las más marginadas.

En este contexto la Sedesol se encuentra en proceso de definir los proyectos que se van a a cargar para ejecutarse en materia de obras de servicios públicos y las prioridades de atención a la población.

Sobre los plazos de apertura de la plataforma para cargar los proyectos comentó que hasta el momento no hay una fecha definida ni sobre la fecha de aterrizaje los recursos de este fondo, pero dijo que realizó una visita el día martes a la Ciudad de México a la Secretaría de Bienestar para gestionar que cuanto antes se puede abrir la plataforma.

El Secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid. / Fotografía: Noé Mascareño EL DEBATE

Sobre el caso del municipio de Salvador Alvarado dijo que ya están muy avanzados prácticamente con los proyectos listos para empezar a cargar los proyectos.

“Y empezar a licitar de manera inmediata porque también tiene que ver con la derrama económica que generan estas obras para los municipios y el estado porque le ejecutan empresas locales”, informó el Secretario de Sedesol en Sinaloa durante su visita hoy a Guamúchil, con motivo de la realización de las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa.

Impacto de la pandemia en pobreza

Sobre los índices de marginación y pobreza que registra el estado y la región del Évora durante el período de la contingencia sanitaria, el Secretario no tenía el dato a la mano y respondió que aún no se tienen datos oficiales.

“Todavía no tenemos datos oficiales nos mantenemos en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza. Ellos son los expertos en la materia de la revisión de la situación del desarrollo social del país y ellos van a tener algunas delimitaciones. Ya nos han venido diciendo que sí va a haber un impacto y no puede no haberlo porque la situación económica que se vive, el confinamiento y el cierre de negocios tiene una repercusión”, señaló.