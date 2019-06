Sedesu autoriza iniciar con relleno sanitario

Guamúchil, Sinaloa.- En el marco del acto protocolario por el Día Mundial del Medio Ambiente, realizado en el vivero del municipio de Salvador Alvarado, autorides informaron avances en importantes proyectos como el relleno sanitario y anunciaron algunas novedades, como el Jardín Botánico, a construirse en Guamúchil.

Con el propósito de que las autoridades municipales no continúen arrojando basura a cielo abierto, el Secretario de Desarrollo Social (SEDESU), Carlos Gandarilla García, anunció que hoy se entregará al ayuntamiento la manifestación de impacto ambiental del relleno sanitario, que fue solicitado desde el 31 de julio del año 2012.

"Esto significa que es la autorización para que pueda el municipio ya inicar los trámites para poder contar con un relleno sanitario. Se hace entrega formal del documento firmado por el director de inspección y vigilancia de la Sedesu, de la constancia de la norma que le permite al municipio avanzar en el proyecto", declaró.

Resaltó el compromiso que deben tener los funcionarios públicos de dotar de condiciones a la población, para que puedan arrojar la basura en lugares adecuados, "pero se requiere la participación de la gente con el respeto al horario de los recolectores y no arrojar desechos en la calle que ocasiona el taponeo de drenajes pluviales", agregó el funcionario estatal.

Los avances en proyectos que fueron mencionados son en el tema de tratamiento de la basura, el relleno sanitario, la instalación de contenedores y el ya implementado programa de Guamúchil Limpio.

Respecto al relleno sanitario el alcalde mencionó que ya se tienen muy avanzadas las pláticas con las partes involucradas en desarrollar el proyecto, por lo que esperan que muy pronto se tenga solucionado el tema de la basura.

En el tema de la cobertura de agua, se afirmó que será en este año que se espera levantar bandera blanca en agua en el municipio y las comunidades. "Y en los próximos dos años queremos levantar bandera blanca en drenaje. Lo comentaba ayer con el gobernador, son obras que no se miran, que a veces que no se quieren hacer por las administraciones porque no se ven, pero si es un tema de salud", expuso el alcalde.