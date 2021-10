Seguí el legado de Carlo Mario Ortiz: alcaldesa de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho

Guamúchil, Sinaloa.- Hoy se cumple un año desde que Pier Angely Camacho de Ortiz asumiera la presidencia municipal de Salvador Alvarado. En entrevista resume cómo ha afrontado los 12 meses de trabajo al partir su esposo Carlo Mario Ortiz Sánchez.

¿Qué acciones podría destacar a un año de trabajo?

Una de las cosas que puedo destacar es la atención a la gente, porque como funcionarios estamos para servir a la gente. También traté de mantener la cercanía con los diferentes organismos.

En este año de trabajo continúo con la forma de trabajar de Carlo Mario, su lema era el gobierno de la gente, y sigo su legado, trato de seguir sus principios. En cuanto a obras, no me tocó hacer muchas obras, sí seguimos gestionando con el gobernador del estado.

Entre los temas que puedo destacar es que están por terminarse los dos pavimentos, la mejora de la infraestructura en los Espacios de Alimentación para que sean lugares más seguros, están terminando de construir las cercas perimetrales de algunos. Respecto al tema educativo, puedo mencionar la rehabilitación de 11 planteles y bibliotecas. También está por terminarse el gimnasio de box. Muchos planes y cosas que deseamos hacer, pero hicimos lo que pudimos.

El año más difícil de una administración, porque es el último año de Gobierno, además me tocó el proceso electoral y concluir de la mejor manera la administración.

¿Obstáculos que superó como mujer, madre y funcionaria?

Ante la pérdida de mi esposo, el día 7 de octubre, y una semana después tuve que pasar a gobernar el municipio, a partir del 13 de octubre. Y como madre de familia, quedé al frente de mi hogar. Fue muy difícil ver la administración, porque los mensajes y llamadas de condolencias pasaron en una semana a las felicitaciones al asumir la presidencia, pero Carlo Mario ha sido la fuerza que he tenido para seguir adelante, para honrar su silla.

¿Cuáles son los logros y pendientes hasta el momento?

Fue un año de muchos retos, yo no quería estar en esa silla, porque muchos luchan por estar ahí, pero las circunstancias así lo hicieron. He tenido un crecimiento como ser humano y he tratado de lograr equilibrar en todos los puntos el trabajo que se ha hecho en el municipio. Nos queda ya el último jalón, vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho en todo el año: sirviendo a la gente.