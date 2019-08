Seguimiento al tema de la ASE será prioridad en Órgano de Control

Guamúchil, Sinaloa.- En el primer día de tomar las riendas del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, la nueva titular, Isela Angulo Payán, responde cómo recibe esta área y en qué estará trabajando estos primeros meses.

“Estamos en el proceso de entrega-recepción. En estos primeros días me voy a dedicar a darle seguimiento a las observaciones de la Auditoría Superior del Estado. Pero todavía no se me entrega las observaciones que están ahorita en proceso. Creo que en unos días ya estaré recibiendo todo”.

Respecto a las observaciones que no se solventaron, comentó que se estará definiendo cómo se le va a dar seguimiento, por lo que este tema será una de las prioridades en que se enfocará en los próximos meses.

Señaló que la mayoría de las observaciones recibidas son administrativas y tienen solución, por lo que se buscará la manera de darles trámite y de salir lo mejor posible para mantenerse como uno de los ayuntamientos mejor calificados en transparencia. Como figura de autoridad, manifestó su compromiso de proceder ante los actos de omisión y faltas que pudieran presentarse.