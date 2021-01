Segundo cierre de empresas causaría un retroceso de avance en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Aunque se sabe que afortunadamente son pocos los casos que se cuentan de coronavirus en el municipio de Angostura, estos no están libres de un repunte y con ello que se pueda presentar un segundo cierre de empresas, y a decir de Liliana Camacho Mejía, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), implicaría un retroceso al avance que se ha estado logrando.

Comentó que si bien el sector empresarial aún no se recupera el 100 por ciento, esta situación causaría un temor. “Yo tengo toda la fe de que no vaya haber un repunte ya que se inició a vacunar y tengo la esperanza de que no vaya haber cierre de empresas otra vez”, señaló.

La presidenta de Canaco manifestó el pasado mes afortunadamente repuntaron las ventas y si en dado caso se presentará un segundo cierre de comercios, todo lo avanzado se perdería y sería complicado volver a llegar al punto en el que se encuentran actualmente.

Camacho Mejía, expuso que la llegada de las vacunas anti Covid son de gran ayuda ya que con ellas los contagios pueden ir a la baja. “Tengo toda la esperanza de que un segundo cierre no sea necesario”, finalizó la presidenta de la Cámara Nacional del Comercio del municipio costero.