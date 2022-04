Seguridad de Guamúchil llama a reportar movimientos sospechosos tras robos

Guamúchil, Sinaloa.- Tras los robos que se han suscitado en comercios del Centro de Guamúchil, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, Sergio Lagunes Inclán, hizo un llamado a la ciudadanía para que reporten cualquier situación sospechosa que vean, no sólo en el primer cuadro de la ciudad, sino en todas las colonias, pues de esta manera se podrán implementar acciones que permitan combatir este tipo de delitos.

Lagunes Inclán afirmó que la corporación continuará redoblanco esfuerzos e incrementando los patrullajes en la ciudad, y para ello, indicó que se requiere también que la población ponga de su parte y reporte cualquier movimiento extraño que detecte, principalmente si son a altas horas de la noche o en la madrugada.

"Debemos tomar en cuenta que en los dos casos que se dieron, los delincuentes han ingresado en áreas donde quedan muy difíciles de atender por Seguridad Pública, por la parte de atrás, han roto los techos, han levantado alguna lámina, pero son áreas que escapan a la vista del policía, porque aunque el policía estuviera muy cerquita no lo ha podido observar", dijo.

Expresó además que tal vez no se logra observar el momento exacto en que se comete el ilícito, pero sí se puede ser intuitivo y analizar por qué una persona que no tiene su domicilio en la zona, se encuentra deambulando por ahí en actitud sospechosa o llevando objetos poco comunes, como una escalera por mencionar un ejemplo.

"La verdad que si sumamos esfuerzos sí podemos tener resultados, en lo que a mí hace, asumo mi responsabilidad y vamos a incrementar los patrullamientos en las áreas comerciales sobre todo, pero no podemos descuidar tampoco las colonias, donde también la gente tiene necesidad de ser atendida, hay casas que están vacías, gente que sale a vacacionar y que también merece atención", concluyó.