Semáforos en cruceros de riesgo en Guamúchil siguen siendo vitales

Guamúchil, Sinaloa.- Una realidad que aún no ha sido concretada es la falta de semáforos en algunos cruceros de la ciudad de Guamúchil, y que a decir de la población alvaradense son vitales para la prevención de accidentes, los cuales se registran constantemente a raíz de que no se cuenta con ellos.

La falta de semáforos dificulta y pone en riesgo la vida de los que circulan por los puntos conflictivos de la ciudad, siendo algunos de ellos a la altura de un conocido hotel a la salida norte, así como a la altura de la colonia La Gloria, para el lado de los conocidos Mezquites, entre otras zonas, lugares donde más percances viales se han registrado.

Ciudadanos consultados manifestaron que la instalación de semáforos debe ser algo primordial de las autoridades, ya que estos cruceros lamentablemente han cobrado muchas vidas, por lo que los exhortan a que sean colocados en los cruceros peligrosos.

Jesús Enedel Armenta, quien sufre por esta carencia, argumentó que sorprendentemente ha presenciado en una ocasión este tipo de percances en la salida norte y todo a causa de que se pasan o no hacen alto por no contar con este elemento tan importante.

“A mí lo bueno que solamente me ha tocado ver, mas no estar en ellos, y la verdad ya es hora de que los coloquen, ya tienen mucho tiempo así los cruceros y nada de las autoridades. No sé qué pase por la mente de ellos”, dijo.

Por su parte, la ciudadana Lucía Torres argumentó que no es necesario que la misma gente esté pidiendo la instalación de estos semáforos, sino que las mismas autoridades actúen al respecto. “No sé porqué se tienen que esperar a que les pase algo para reaccionar, eso es algo que saben bien que lo necesitamos”, citó.

Por su parte, el señor Marcos Aguirre destacó que sería muy importante que ya se estuviera trabajando en ellos. Otro de los factores que provoca incidentes es la irresponsabilidad de los conductores al no tomar precauciones, además de conducir a muy alta velocidad.

Cabe mencionar que en febrero pasado el edil Romeo Gelinec Inzunza había comentado ante este medio que el gobierno municipal de Salvador Alvarado había realizado la solicitud de semáforos a la Dirección de Vialidad y Transportes de Sinaloa, misma que se había aprobado en el año 2019, y de la cual quedó solamente en promesas.

