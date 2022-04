Semana Santa dejó baja expectativa en restaurantes de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- La Semana Santa fue un periodo vacacional que desde semanas antes de su llegada traía bajas expectativas para los comerciantes, y el cierre de esta etapa dejó malos resultados, puesto que la afluencia de turistas fue baja, y según Alma Montoya, gerente de conocido hotel de Guamúchil, a pesar de que en la actualidad el semáforo epidemiológico de Covid-19 está en verde la temporada no cerró con buenos números, puesto que no lograron superar la meta impuesta. Y en otro extremo, hay sitios que registraron buenos resultados.

Señaló que en 2021, a pesar de que la contingencia impuso ciertos límites, los números que dejó la Semana Santa no fueron malos y, por ende, en la actualidad tenían muy buena expectativa sobre la temporada vacacional, tanto, que esperaban incrementar la afluencia de comensales en restaurantes en un 35 a 40 por ciento, cifra que no se logró alcanzar a pesar de que hubo una gran demanda de parte de los vacacionistas.

Dijo que esto puede ser porque una gran cantidad de personas deja el municipio para salir en busca de alguna playa, y por esto fueron pocas las familias que arribaron a los comercios locales durante Semana Santa.

Señaló que el viernes y sábado fue cuando registraron mayor afluencia en el restaurante, y a pesar de esto se quedaron a un 25 por ciento de alcanzar la expectativa planeada para estas fechas de recreo.

“La gente que vino sí logro pasársela bien, que es el objetivo que tenemos”, mencionó.

Por otro lado, aprovechó para comentar que este periodo vacacional y que el semáforo epidemiológico en Sinaloa se encuentra en verde es de gran esperanza para la reactivación económica del lugar, y a pesar de que los números no fueron muy favorecedores, tienen gran expectativa sobre la llegada del verano, que es cuando registran mayor demanda.

Destacó que el periodo vacacional de Semana Santa este año no se asemeja a la gran demanda que recibían antes de la contingencia. Señaló que no se encontraba como gerente antes del inicio de la pandemia, sin embargo, se ha mencionado que no existe comparación con la gran afluencia de turistas que se veía años atrás.

Por otro lado, Anatalio Cuevas, gerente de conocido hotel de Guamúchil, mencionó que aumentó considerablemente la afluencia de comensales en el restaurante de este lugar, de aproximadamente un 30 por ciento, cifra que consideró bastante favorable.

Detalló que en su mayoría los restaurantes permanecieron cerrados durante algunos días de la Semana Santa y hasta permitió que los sitios que permanecieron abiertos tuvieran buena demanda, y esto se reflejó en el gran incremento de turistas que arribaron al área de restaurante de este hotel.

“Algunos cierran o restringen horarios, nosotros, por el giro que tenemos de hotelería, tuvimos abierto el restaurante en un horario normal, eso hizo que la gente que andaba en el pueblo o que requería de algún servicio de restaurante acudiera con nosotros, esos días sí tuvo un incremento el restaurante”, señaló.

Comentó que por lo regular durante esta temporada aumenta el número de personas que acude el restaurante, y es por esto, dijo, que la temporada de Semana Santa era de gran esperanza y por fortuna se logró registrar un número considerable de comensales.