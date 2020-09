Senador Rocha Moya firma en consulta popular en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- "Vine a firmar a mi tierra adoptiva junto con los ciudadanos y ciudadanas que estamos demandando que se pueda enjuiciar a los ex presidentes por los delitos que han sido cometidos", fueron las palabras del Senador, Rubén Rocha Moya, durante su visita a la mesa de colecta de firmas de la Consulta Popular por el enjuiciamiento a los ex presidentes de la República Mexicana.

Desde la plazuela municipal Pedro Infante, el senador manifestó que el hecho de que estén levantando firmas no quiere decir que van a culpar a tal o cual ex presidente.

"Lo que estamos diciendo es que debieran de enjuiciarse y que finalmente sea un mecanismo jurídico que determine si hay culpa o no, pero queremos manifestarnos en protesta de que durante mucho tiempo los ex presidentes de nuestro país han cometido atrocidades, faltas, delitos, corrupción, que no han sido castigados".

Rocha Moya hizo acto de presencia ésta tarde para acompañar a la militancia morenista que se encontraba promoviendo la iniciativa.

En la mesa al ver la consulta instalada desde hace días, colgaba una lona con la frase; "pueblo fíjate bien. Llegó la hora de firmar para enjuiciar a los ex presidentes".