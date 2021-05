Senadora Beatriz Paredes respalda a candidata Aglaeé Montoya en su visita a Angostura

Angostura, Sinaloa.- La Senadora Beatriz Paredes está de visita en el municipio de Angostura en una muestra de respaldo a la candidata por la reelección a la Presidencia Municipal, Aglaeé Montoya Martínez. Esta tarde se congregó la militancia del Partido Revolucionario Institucional de Angostura y dirigentes de las bases que lo conforman, para recibir a la líder nacional.

En su mensaje manifestó que decidió visitar Angostura y no las grandes ciudades por un motivo importante: “Primero porque es muy difícil ir a respaldar a alguien que quiera reelegirse. Le tiene uno que tener una gran confianza y una gran admiración porque cuando la gente seguramente algunas cosas le salieron bien y otras no. Porque gobernar es difícil cuando verdaderamente se quiere servir, pero cuando pregunté, díganme cómo andan las cosas en Angostura, qué creen que me dijeron, vas a creo que con todo y su panza Aglaeé está haciendo una gran campaña y no se dio por vencida en tres años que han sido muy duros para los presidentes municipales porque el Gobierno Federal de Morena desapareció los fondos de apoyo para los municipios”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con el ímpetu que caracteriza su discurso, señaló el engaño del que fueron víctimas la gente que se confundió y tuvo ilusiones al votar por otro partido pero que ya se dieron cuenta y quieren regresar al PRI.

“Y la gente que como ustedes a pesar del tsunami tuvieron una lideresa confianza en la fuerza de nuestro partido van a encontrar en el voto a favor de nuestra candidata y de nuestros candidatos la posibilidad de recuperar el desarrollo. Necesitamos que ese respaldo se multiplique”, exhortó la Senadora en su llamado a votar por los candidatos y candidatas del PRI.

Finalmente, Beatriz Paredes externó su compromiso por aportar al desarrollo integral del municipio a través de una estrategia especial, al afirmar que seguirá siendo Senadora.

Leer más: Cuatro importantes narcos mexicanos gozarán esta semana de su libertad y estas podrían ser las consecuencias

En el magno acto estuvieron presentes los dirigentes Estatales del PRI Jesús Valdés Palazuelos y Cinthia Valenzuela; la presidenta del Onmpri Nacional Monserrat Arcos, el Senador Heriberto Galindo Quiñones; la presidenta del Onmpri Estatal, Irma Moreno. El candidato a Diputado Federal por el tercer distrito, Víctor Godoy y el candidato a Diputado Local José Manuel Valenzuela, así como dirigentes municipales, candidatos a regidores y entre otras personalidades de la política local.