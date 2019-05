Señala que recolectan basura con camiones chatarra

Angostura, Sinaloa.- El lograr un municipio más limpio y libre de basura se está complicando en Angostura, todo debido a que la mayoría de los camiones recolectores ya cumplieron su vida útil y constantemente están dando problemas mecánicos.

Salvador Mejía, director de Servicios Públicos, afirma que actualmente están trabajando a marchas forzadas limpiando todas las comunidades, pero de repente el servicio se detiene por días debido a fallas de consideración que le suceden a los camiones, y esto desespera a la ciudadanía, pues la basura se empieza a amontonar en las esquinas y a desprenderse malos olores.

“Cuando asumimos la responsabilidad en esta administración agarramos los camiones recolectores de basura hechos chatarra, pues a diario están dando problemas, cuando no es una cosa es otra, pues de repente me dicen que se ponchó una llanta, que se les amarró un balero, entre otros desperfectos, que al final de cuentas llevan a no proporcionarle a la ciudadanía un servicio eficiente como lo esperan.

Están teniendo problemas para la recolección de basura en el municipio costero / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Traemos problemas con la basura pero le estamos echando ganas para sacar adelante esto, pese a que no contamos con los carros necesarios para hacer las cosas a como nosotros deseamos.

La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y la tesorera Alma Judith Solís, ya conocen la problemática que tenemos, y ellas están haciendo las gestiones necesarias para adquirir dos o tres camiones recolectores más, porque son muy necesarios.

Lamentablemente los detalles que se han presentado en algunas comunidades, como por ejemplo en San Antonio, es porque los vehículos recolectores no nos ayudan a ofrecer un buen servicio, ya que hoy los arreglamos pero mañana o pasado se descomponen, y pasan tres o cuatro días en el taller, además para poder dar abasto en cuanto a la gente que tira basura y uno en recogerla ocupamos contratar más personal. La alcaldesa tiene muy buenas intenciones, pero ocupa la ayuda de la ciudadanía”, afirma Salvador Mejía.