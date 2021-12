Señalan falta de cultura vial de los motociclistas en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Automovilistas de Salvador Alvarado manifiestan enojo por la falta de cultura vial que demuestran los motociclistas, situación que aseguran los pone en riesgo, ya que no manejan con precaución, y aunado a ello, no usan el casco protector, comentó con enfado el señor José Pérez.

Con seguridad el señor José Pérez manifestó que es primordial que las autoridades presten atención a este problema que se presenta a lo largo del municipio y pone en riesgo la vida de motociclistas, automovilistas y transeúntes, ya que asegura es muy común ver que los jóvenes a bordo de una moto manejan sin preocupación alguna y sin respetar las reglas viales. “Los muchachos en las motos se meten por donde sea y no se fijan si uno va a pasar caminando o en carro”, manifestó.

En sintonía se encuentra el señor Leobardo López, quien con molestia comentó que para él es muy frustrante manejar cuando algún motociclista va cerca de él, ya que teme que se atraviesen de manera repentina, acción que manifiesta es muy usual. “Me da mucho desespero que vaya alguna moto cerca de mí cuando voy manejando, porque no se fijan y se meten por donde sea, y me da miedo darles un golpe”, aseguró molesto.

Tanto el señor José Pérez, como don Leobardo López, coinciden que los motociclistas deberían de tener más precaución al manejar, además que deberían usar casco, porque los riesgos de algún accidente son grandes y lo mejor es que estén protegidos.

El señor Leobardo López manifestó que las motos son un medio de transporte muy importante y práctico, además de barato. Sin embargo, aseguró que los motociclistas deben de tomar precauciones a la hora de manejar, además que las motos hacen demasiado ruido y los conductores de estas no respetan el pasar en medio de la gente y aceleran, provocando un ruido mayor.

José Pérez comentó que ha notado descuido de parte de las autoridades, puesto que no “ponen mano dura” con los motociclistas, motivo por el cual estos continúan manejando sin preocupación y sin respetar las medidas viales. Asimismo, aseguró que además de manejar sin respetar a las demás unidades móviles, los choferes de motocicleta no prestan atención a los transeúntes; “yo una vez iba a bajar de la banqueta y de repente salió una moto, por poco me atropella”, señaló.

Por esto enfatizó que una gran cantidad de accidentes surgen a raíz de la falta de cultura vial de los motociclistas, que transitan con mucha libertad y sin pensar en los demás. “Ojalá que las autoridades estén al pendiente de esto, porque no les hacen nada y por eso los muchachos de las motos no hacen caso”.