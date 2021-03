Señalan la mala calidad en las obras hechas en el municipio de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) le hace un serio señalamiento a las autoridades municipales de Mocorito, que encabeza el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, sobre la ejecución de dos obras que son de mala calidad, no están operando y además presentan irregularidades como alteraciones en los costos de inversión.

Una de las obras que más resalta la ASE se encuentra en la comunidad Santa Rosalía, y corresponde a la Unidad Médica Rural número 48, en tanto que la otra está en la cabecera municipal, justamente en la escuela secundaria Eustaquio Buelna y comprende la techumbre para la realización de la actividad física de los alumnos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Documentos de la ASE señalan que con la revisión física de la obra número 15, denominada Ampliación y Mejoramiento de la Unidad Médica en Santa Rosalía, la cual fue adjudicada mediante el contrato MOC-001/19-SALUD/R33 por un importe de 929 mil 046 pesos y 95 centavos, se observa la existencia de irregularidades por un importe de 928 mil 940 pesos y 08 centavos, producto de la inadecuada planeación, programación y supervisión de la obra.

Se destinaron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que no están beneficiando a la población en pobreza extrema y rezago social debido a que la obra no se encuentra concluida ni operando, por lo que se advierte que dicha acción no satisface los objetivos para la cual fue destinada.

Asimismo, durante su inspección se observa la existencia de irregularidades por un importe de 91 mil 832 pesos y 16 centavos, producto de la inadecuada supervisión.

También incluyen volúmenes de obra pagados en exceso por un monto de 43 mil 613 pesos y 55 centavos, así como conceptos pagados en obra de mala calidad por el orden de los 36 mil 239 pesos y 95 centavos, y conceptos pagados por obra no ejecutada de 11 mil 978 pesos y 66 centavos.

Cabe mencionar que el concepto de obra con código 09-001, piso cerámico rectificado de 60x60 centímetros, se duplicó su pago, ya que solamente se ejecutó en un área de 61.10 metros cuadrados.

La impermeabilización elastomérico se observa que es de mala calidad al presentar malformaciones y corrugaciones notorias en un área de 113.95 metros cuadrados, indica la ASE en el documento.

En aplanado con yeso-agua en muros también hay mala calidad, al tener grietas y fisuras notorias en un área de 12 metros cuadrados, asimismo, hay mala calidad en el yeso-agua de los plafones en una superficie de 8.70 metros cuadrados.

En resumen, la ASE emite el pliego de observaciones atendiendo al resultado de la revisión, donde se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por haberse realizado pagos con fondos del FAIS en una obra que no está beneficiando a la población debido a que no se encuentra concluida ni operando, además de contener volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso, conceptos pagados y ejecutados con mala calidad y conceptos pagados, pero no ejecutados en la obra.

En relación a la techumbre en la escuela secundaria Eustaquio Buelna la observación es la siguiente:

La obra no se encuentra concluida ni opera con los niveles apropiados de funcionamiento y servicio, presentando un avance físico del 99.55 por ciento de acuerdo al contrato MOC-026/019-EDU/R33, cuando según los trabajos terminaron el 10 de julio de 2019 pero no se dio el cumplimiento al programa de obra terminada, tampoco se integró algún documento que justifique el atraso de 420 días en relación a la fecha de inspección.

Se observa que en esta obra educativa, cuyo costo de inversión fue de 902 mil 121 pesos y 51 centavos, se elaboró indebidamente el acta de entrega-recepción entre el contratista y el contratante, ya que no se encuentra concluida según consta el acta administrativa 0058/CP 2019, de fecha 03 de septiembre de 2020.

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la promoción de responsabilidad administrativa para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.