Sepyc trabaja en medidas para el regreso a clases virtual

Guamúchil, Sinaloa.- Como parte de las estrategias que se están definiendo para sacar adelante el ciclo escolar con el regreso a clases de manera virtual, el secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, respondió cuál va a ser la directriz para que no se vea afectado el proceso de enseñanza-aprendizaje desde casa.

"La mejor plataforma es el docente", destacó al referirse que más allá de un tema del uso de la tecnología es ver cómo el maestro podrá ir sacando adelante a sus alumnos con las herramientas que tenga y en la medida en que pueda apoyar y apoyarse en los padres de familia.

Adelantó que se tiene pensado formar consejos técnicos virtuales para el acompañamiento al maestro. En entrevista con este medio el secretario de la Sepyc, informó parte de las medidas que se están acordando y que el comunicado oficial de la estrategia o el modelo a seguir que anunciará la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, sólo vendrá a reforzar las medidas que se seguirán acorde a las realidades locales.

"Además de un tema como la tecnología está el tema del grado escolar, entonces hay que hay que ser muy claros con los perfiles, con esto te adaptas a la realidad, es una realidad que ubica muy bien el docente y que a través de portafolios de evidencias irse acompañando en la medida de lo que puede ese docente con ese padre o madre de familia. Esto me parece que es muy importante tenerlo claro para no adicionar estrés a las familias. Para que la mamá no esté preocupada en cómo le va a hacer para ayudar a su hijo nada más o para que el maestro este concentrado en cómo le hace para entender una plataforma; en lugar de ver que por el WhatsApp al maestro le viene bien decirle a la mamá qué puede hacer. Nuestros docentes son la mejor plataforma y quién conoce a su comunidad educativa".

Señaló que eso es lo que va a pasar también con las comunidades, es un tema que ha estado abordando con los supervisores generales.

Explicó que en varias de las comunidades lo que ha sucedido es utilizar desde la fotocopia, para dar cuenta de cómo se está organizando otra vez el maestro y la maestra para poder mantener contacto con jóvenes a los cuales no les está llegando la señal de internet o no le entienden a la máquina.

Anunció que en los próximos días se estará convocando nuevamente a formar consejos técnicos virtuales para que los docentes puedan compartir experiencias de cómo le están haciendo en distintas comunidades.

"La gran fortaleza que estamos teniendo es no solamente el compromiso sino la gran disposición del maestro y de las familias para sacar adelante a sus hijos. Por eso es importante decir que el ciclo escolar no se va a perder. Va a continuar", concluyó.