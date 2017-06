Sepyc verificará que se no exijan el pago de cuotas

Guamúchil, Sinaloa.- Hacen llamado a directivos de escuelas a no exigir cuotas escolares a padres de familia para la entrega de documentos, comentó el jefe de Servicios Regionales de la Sepyc, Lizandro Sillas López.

“En muchas escuelas los directivos o maestros piden que se pague la cuota para poder entregarles los documentos de los alumnos, sin embargo, no debe de ser así”, expresó el funcionario público.

Indicó que se tendrá que llevar una inspección para que no se exija la cuota, ya que son voluntarias, no es una norma que esté puesta ante la Sepyc, pues muchos padres no tienen la posibilidad de pagar, y no es justo que no se les entreguen los documentos.

Foto: Archivo de EL DEBATE.

Todas aquellas escuelas que se les encuentre llevando a cabo esta acción serán sancionadas, pues no es algo que se deba de exigir en las escuelas públicas.