Ser madre es una gran responsabilidad

Angostura, Sinaloa.- La destacada y conocida maestra de primaria Yerania García Rubio afirma que ser madre se dice fácil, pero para ello se requiere de mucho esfuerzo y dedicación en el día a día, pues los hijos son tesoros que se deben de cuidar y proteger a capa y espada.

El traer al mundo a un ser es sin duda alguna una bendición, una fortuna, pues la mujer tendrá a su lado a un pedacito de su vida hecho realidad.

Ser mamá implica gran responsabilidad, ya que dependiendo de la educación que le dé al hijo va a depender el futuro.

“Por el trabajo que desempeño, que soy maestra, pues tengo mucho hijos, ya que el grupo es numeroso y en ciertos momentos el combinar la escuela con la casa no es tarea fácil, se necesita mucha paciencia porque estar con 38 niños toda la mañana y al mediodía llegar al hogar a seguir con los quehaceres es cansado, y hasta los propios hijos sienten la parte de que uno quiere seguir teniendo el control y el orden de las cosas. Es ahí cuando mis hijos, que ya están grandes, me dicen ‘hey, mamá, contrólate, ya estás en casa, descansa, relájate que mañana será otro día’.

La verdad sí es una gran responsabilidad la que tengo, porque en la escuela educo a muchos niños que los he llegado a querer como si fueran de mi propia sangre y ellos también lo ven a uno como su mamá, porque me han llegado a decir así, y en casa mis hijos han pagado la factura debido a que no he podido estar con ellos en diversos festivales en que han participado porque estoy en el trabajo.

Como madre nunca dejas de aprender cosas, ya que cuando los hijos están pequeños es un gusto el que sientes al ver las cosas que dicen, que hacen y las experiencias que vives con ellos. Ya cuando están adolescentes es un sufrir porque tienes que estar más al pendiente de ellos.

La labor de una madre es titánica porque tiene que combinar un sinfín de tareas como lo son el hogar, la educación de los hijos, la alimentación, el trabajo en mucho de los casos, el gasto familiar, el matrimonio, entre otras cosas. Yo considero que la mañana de toda mamá empieza a las 5:00 horas y los quehaceres los termina a las 11:00 o 12:00 de la noche”, señala la maestra Yerania García Rubio.