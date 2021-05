Seré un presidente al servicio de la gente: Paciano Mojardín candidato de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Paciano Mojardín Heráldez es el candidato de Movimiento Ciudadano por la presidencia del municipio de Salvador Alvarado. A pocos días de las elecciones presenta su proyecto de gobierno. En la presente entrevista se describe como un hombre de resultados y que se ha dedicado a servirle a la ciudadanía en su amplia trayectoria como servidor público y dirigente.

Como un padre de familia que se ha preocupado por su familia y por su gente, así se presenta ante los alvaradenses el candidato que quiere ser presidente para servir a la gente. Pero su principal carta de presentación es su origen humilde, que lo formó en la cultura del trabajo a temprana edad. Y es a base de trabajo como inició su trayectoria en el servicio público y con la comunidad, “sirviéndole a la ciudadanía”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Uno de los cargos que desempeña actualmente como representante de sector es dirigente nacional de productores de cacahuate, pero su mayor visión es llegar a liderar los rumbos de su municipio, y éstas son parte de las propuestas de su proyecto de gobierno.

Las propuestas fundamentales de Paciano Mojardín son en servicios públicos municipales. Parte de las mencionadas fueron mejoras en recolección de basura, servicio de agua potable y mantenimiento adecuado de las calles. En materia de salud destacó la urgencia de erradicar problemas de contaminación ambiental, como el caso del río Mocorito, por la descarga de aguas negras que se vierten desde hace muchos años y que las autoridades municipales han hecho muy poco para resolver, señaló, así como problemas de basurones como el que está rumbo a la comunidad Ciénega de Casal, el cual se comprometió a cancelar.

Otros de sus tres compromisos concretos es poner en operación el relleno sanitario de Villa Benito Juárez. Fortalecer el departamento del médico municipal para ampliar el servicio y crear una farmacia municipal para ayudarle a la gente más necesitada que no tiene capacidad económica ni para pagar una consulta.

En cuanto a las acciones estratégicas en materia económica, una de éstas es ayudar a los microempresarios y a los comerciantes informales con créditos municipales, y crear el Instituto Municipal de la Vivienda, para ayudar a la gente que no pueda acceder a créditos.

Leer más: Candidato a la alcaldía Óscar Camacho cierra campaña en Mocorito con aires de victoria

El principal motivo por el que quiere ser el próximo alcalde es para servir a la sociedad. Su popularidad entre la gente y su trayectoria de 40 años en la política le respaldan, afirmó.

En su mensaje al pueblo alvaradense, al ciudadano de a pie y de cualquier estrato le dice que conoce las necesidades y sabe lo que significa ayudar a la gente cuando lo necesita. “Eso me ha motivado, es el espíritu que yo tengo de servir a la comunidad, y que no me quita el sueño ser o no ser. Lo que yo quiero es ser para ayudarle a la gente en todo lo que sea posible, en los niveles de gobierno que corresponda, para atender el cúmulo de necesidades que existen en este municipio”.