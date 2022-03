Sergio Lagunes llega a la DSPyTM en Salvador Alvarado y Juan Carlos Barraza en Angostura

Guamúchil, Sinaloa.- En diferentes municipios del estado de Sinaloa se han venido dando cambios en las áreas de Seguridad Pública, como recientemente sucedió en Mocorito, mientras que en el caso de Salvador Alvarado y Angostura, únicamente se hizo un enroque al cambiar a los directores de Seguridad Pública de un municipio al otro.

Así, Sergio Lagunes Inclán tomó este día las riendas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, mientras que Juan Carlos Barraza Morales hizo lo propio en la corporación de Angostura.

El subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Alberto Hernández Leyva, informó que Sergio Lagunes estuvo como director de Seguridad Pública en Navolato y después en el municipio de Angostura, donde realizó una gran labor, mientras que Juan Carlos Barraza Morales, quien estaba al frente de la seguridad de Salvador Alvarado, se trasladó al municipio de Angostura, en donde continuará con sus labores como director de la corporación.

Al respecto, Lagunes Inclán expresó que llegó a Salvador Alvarado con mucha disposición y responsabilidad para velar por la seguridad y el orden del municipio, reconociendo que tiene un reto importante dadas las acciones que realizó Juan Carlos Barraza, por lo que dijo pondrá todo su esfuerzo y empeño para hacer un buen trabajo.

Juan Carlos Barraza llega a la DSPyTM de Angostura. Foto: Cortesía

Comentó además que todo el municipio de Salvador Alvarado puede contar con él, ya que asume sus funciones de forma permanente durante las 24 horas del día, “estaré muy atento de los requerimientos de todo el pueblo de Salvador Alvarado, personalmente me gusta atender las cosas y me gustan la críticas porque eso me ayuda a orientar mi trabajo”.

El anterior director de Seguridad Pública, Juan Carlos Barraza Morales, externó sentirse contento por las labores realizadas en Salvador Alvarado para ayudar a la gente, porque los resultados fueron muy favorables, asimismo, agradeció a las autoridades municipales por permitirle hacer equipo con ellos para lograr las metas planteadas.

"Estos resultados no son por sí solos, se dan por todo el equipo de la Dirección de Seguridad Pública, muy agradecido por el apoyo de ellos en este proyecto profesional de su servidor de siempre mejorar la atención y servicio de nosotros policías a la ciudadanía", expresó.

Asimismo, tras rendir protesta como nuevo director de Seguridad Pública en Angostura, Barraza Morales agradeció la oportunidad recibida y señaló que llega a sumar esfuerzos para seguir con los buenos resultados en el tema de la incidencia delictiva que está a la baja en el municipio costero, además de dar seguimiento a los trabajos que deja el ahora exdirector Sergio Lagunes.