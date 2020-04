Servicios Públicos no recogerá la basura si no está en bolsas

Angostura, Sinaloa.- El director de Obras y Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Angostura, informa que pese a la pandemia mundial que se está presentando, la recolección de basura se está llevando a cabo de manera normal pero para proteger la salud de los empleados del área de Aseo y Limpia, están tomando algunas importantes medidas que requieren la colaboración de la ciudadanía.

César Zavala Beltrán, titular de dicha dirección, señala que pese al riesgo de contagio de Coronavirus que corren los empelados, los diferentes servicios no se han paralizado pero sí le solicitan de manera especial a toda la gente de Angostura, que al momento de sacar la basura a las esquinas, lo hagan en bolsas negras o en costales y de ser posible que vayan amarrados, ya que si los desperdicios están en cubetas o otros recipientes de plásticos no se los llevarán.

"Esperemos que la gente nos entienda y colabore con lo que se les está pidiendo, ya que esto es una medida de protección para los trabajadores recolectores. Además, le solicitamos a la ciudadanía a que no queme la basura en sus casas o en algún otro lugar para no generar más problemas de salud, afortunadamente este problema no es fuerte en el municipio pero antes de que eso suceda estamos actuando, para eso está el camión recolector de basura, pues no hemos parado de prestar el servicio y la gente no tiene porqué estar quemando los desperdicios.

La recolección en los pueblos sigue igual y pese a que muchos están acatando la medida de Quédate en Casa para evitar contagios es muy poco el porcentaje de basura que ha aumentado.

Al pueblo angosturense le pedimos de la manera más atenta que por favor no queme la basura y que cuando la saquen a las esquinas, por protección de los trabajadores porque también tienen familia, vaya en bolsas negras o en costales amarrados, si está en cubetas y otro contenedor no se va a recoger, es por ello que ante esta contingencia sanitaria le pedimos comprensión a la gente, que nos entienda y nos ayude a proteger la salud de los trabajadores", manifiesta César Zavala Beltrán, director de Obras y Servicios Públicos de Angostura.