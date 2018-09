En riesgo la continuidad del gerente de la Jumapaang

Angostura, Sinaloa.- El cuerpo de regidores del municipio de Angostura, acordaron por mayoría hacer cambios al interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), en especial, en el área de la gerencia.

Luis Alfonso Castro Inzunza secretario general de la paramunicipal y líder del sindicato, acudió a la sesión de Cabildo organizada hoy por la tarde, ahí en presencia de los regidores solicitó el apoyo económico para salir adelante de los problemas que los afecta y así evitar llegar al paro laboral que tenían programado para mañana jueves, luego de una serie de comentarios de los ediles, se aprobó apoyarlos con 250 mil pesos los cuales se estarán entregando a más tardar este viernes.



Una vez analizado el tema, el regidor Eleazar Bojórquez Camacho en uso de la voz, pidió al Cabildo someter a consideración el hacer un cambio en la paramunicipal, esto con la finalidad de que estos casi dos meses que aún le restan a la administración, se obtenga un trabajo eficaz y con números en favor lo que a su vez dejará un mejor sabor de boca para el municipio.

Luego de condensarlo, se aprobó por mayoría y será este próximo viernes a las 10 horas cuando se este haciendo la presentación de una terna como acordó Cabildo para tomar la mejor decisión, no obstante, como cláusula quedó asentado que si ninguno de la terna es mejor, estarán ratificando a Juan Guadalupe García López como gerente de la Jumapaang por el tiempo que queda.

Ante esta situación, José Manuel Valenzuela López presidente municipal, informó que son situaciones que no le gustaría pasar y menos por el tiempo que queda de la administración, pero debe acatar las decisiones que toma el Cabildo municipal, por ende deberán hacer el cambio en la Jumapaang con la finalidad de que sea para bien. Asimismo argumentó que aún no tiene pensado en quién estará presentando en esa terna, pero dejo claro que debe ser alguien interno ya sea de la paramunicipal o del Ayuntamiento, ya que el fin es no hacer un mal manejo de la economía, lo que afectaría en caso de querer contratar a alguien del exterior.